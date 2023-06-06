Отцом Васнецова из «Папиных дочек» оказался любимчик миллионов: глазам не поверите

Андрей Леонов стал главным папой страны, воплотив Сергея Васнецова в популярном сериале «Папины дочки». Популярность пришла к актеру довольно поздно — после 40 лет. И это при том, что он выходец из довольно известной семьи.

Звезда экрана не кичится тем, что его отец — сам Евгений Леонов, любимчик миллионов. Именно он привил Андрею любовь к искусству. Можно сказать, что свое детство будущий актер провел за кулисами. К тому же народный артист СССР часто приводил наследника на съемочную площадку.

Вот почему его решение поступить в Щукинское училище мало кого удивило. Интересно, что дебют Леонова-младшего в кино состоялся еще до учебы. Впервые на экранах Андрей появился в 13-летнем возрасте, а в 15 он начал свою карьеру в детском киножурнале «Ералаш».

Есть в фильмографии артиста и картина, в которой он засветился вместе со своим именитым отцом. Это лента Марка Захарова «Обыкновенное чудо», где Леонов предстал в образе короля, а его наследник сыграл ученика охотника.