Отчаянно пытается вернуть молодость: на постаревшую «Лолиту» стыдно смотреть

Скандальная экранизация набоковской «Лолиты», вышедшая в 1997 году, произвела фурор. Главную роль исполнила 16-летняя Доминик Суэйн, которая обошла тысячу конкуренток.

Актриса блистательно сыграла Лолиту и даже была удостоена нескольких престижных наград. В том же году Доминик снялась в культовом боевике «Без лица» с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем. Суэйн получила статус восходящей звезды и стала одной из самых популярных молодых актрис.

Доминик продолжала активно сниматься, однако последующие фильмы с ее участием оказывались провальными. Пожалуй, единственным исключением стала картина «Альфа Дог» с Шэрон Стоун и Брюсом Уиллисом. Но позднее о «Лолите» начали забывать.

Сегодня Доминик продолжает сниматься в малобюджетом кино. О ее личной жизни почти ничего не известно, ведь Суэйн тщательно ее оберегает от посторонних. Увы, но в нынешней 42-летней «Лолите» не узнать ту очаровательную девочку — черты ее лица заметно огрубели. Кроме того, вызывает много вопросов и стиль актрисы. Она изо всех сил старается молодиться, но выглядят ее попытки комично.