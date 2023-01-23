Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Отчаянно пытается вернуть молодость: на постаревшую «Лолиту» стыдно смотреть

Отчаянно пытается вернуть молодость: на постаревшую «Лолиту» стыдно смотреть

23 января 2023 09:15
Отчаянно пытается вернуть молодость: на постаревшую «Лолиту» стыдно смотреть

От роковой героини не осталось и следа.
 

Скандальная экранизация набоковской «Лолиты», вышедшая в 1997 году, произвела фурор. Главную роль исполнила 16-летняя Доминик Суэйн, которая обошла тысячу конкуренток.

Актриса блистательно сыграла Лолиту и даже была удостоена нескольких престижных наград. В том же году Доминик снялась в культовом боевике «Без лица» с Джоном Траволтой и Николасом Кейджем. Суэйн получила статус восходящей звезды и стала одной из самых популярных молодых актрис.

Доминик продолжала активно сниматься, однако последующие фильмы с ее участием оказывались провальными. Пожалуй, единственным исключением стала картина «Альфа Дог» с Шэрон Стоун и Брюсом Уиллисом. Но позднее о «Лолите» начали забывать.

Сегодня Доминик продолжает сниматься в малобюджетом кино. О ее личной жизни почти ничего не известно, ведь Суэйн тщательно ее оберегает от посторонних. Увы, но в нынешней 42-летней «Лолите» не узнать ту очаровательную девочку — черты ее лица заметно огрубели. Кроме того, вызывает много вопросов и стиль актрисы. Она изо всех сил старается молодиться, но выглядят ее попытки комично. Отчаянно пытается вернуть молодость: на постаревшую «Лолиту» стыдно смотреть

Фото: Кадр из фильма «Лолита» (1997), Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video