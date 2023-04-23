Отца выбирала по «экстерьеру»: «паромщица» показала россиянам старшего сына

Звезда сериала «Паромщица» Глафира Тарханова не только талантливая актриса, но еще и многодетная мать. Она неохотно делится своими семейными фото и видео, но недавно сделала исключение для фанатов.

Тарханова уже давно замужем за своим коллегой Алексеем Фаддеевым. Актриса родила от мужа четверых сыновей, старший из которых уже взрослый парень. Совсем недавно Глафира представила своего первенца Корнея публике. Правда, поклонники актрисы так и не узнали, как он выглядит. Дело в том, что у юноши настолько густая кучерявая шевелюра, которая спадает на его лицо.

Актриса объяснила, что сама с детства мечтала о пышных волнистых локонах, но природа обделила ее этой красотой. Возможно, именно поэтому Глафира выбирала себе мужа по «экстерьеру», то есть по внешности и кудрям, чтобы он передал эту роскошь их детям. Теперь Тарханова в восторге и не может налюбоваться на шикарную шевелюру своего ребенка.

В этом году артистка отметит 40-летие. Но она по-прежнему выглядит на 25, чем восхищает своих поклонников.