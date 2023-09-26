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Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова

26 сентября 2023 18:00
Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова

Красавицей не назвать.

Алексею Серебрякову пришлось побороться за свое счастье. Актер не сразу смог жениться на женщине, в которую влюбился с первого взгляда. Мария вышла за другого и уехала за границу, но от судьбы не убежишь.

Артист отбил свою пассию у мужа и на долгих 10 лет переехал в Канаду. Там они жили одной большой дружной семьей — воспитали дочку Марии от первого брака и двух приемных сыновей. В 2021 году возлюбленные вернулись в Россию. Поклонники обрадовались, полагая, что теперь чаще будут видеть своего любимца, но как бы не так.

Серебряков без большого энтузиазма выходит в свет и прячет от всех «иностранную» супругу. Однажды он сделал редкое исключение и явился вместе со своей благоверной на одно из светских мероприятий. Избегая повышенного внимания, звезда экрана поскорее увел любимую от журналистов и фотографов.

Хейтеры такому поведению ничуть не удивлены. Злопыхатели насмехаются над парочкой, считая, что им с внешностью не повезло, поэтому и красоваться перед камерами нет никакого желания.

«Неприятный он внешне. И жена его тоже», — пишут в Сети.

Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова
Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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