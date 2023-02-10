От зрелища мороз по коже: что стало с женой Майкла Джексона, родившей ему детей

Легенда мировой музыки Майкл Джексон стал отцом уже в зрелом возрасте. Его первая жена Лиза Мари Пресли категорически отказывалась заводить детей, а вот вторая супруга медсестра Дэбби Роу подарила королю поп-сцены двух наследников.

Джексон тайно женился на ней в середине 90-х. До брака Майкл и Дебора были знакомы много лет. Она работала ассистенткой врача, у которого артист лечился от витилиго. Роу признавалась, что просто предоставила ему свое тело в качестве инкубатора, ведь ему так хотелось детей. В итоге их договорной брак продлился три года.

Дэбби не заботилась о сыне и дочери ни минуты, и с первых дней все обязанности родителя взял на себя Майкл, конечно, не без помощи нянь. Роу отказалась от своих прав детей, о чем позже сожалела. Впрочем, четыре года назад она помирилась с дочерью Пэрис, которая смогла простить нерадивую мать.

Сегодня Дебби живет на собственном ранчо и разводит лошадей. Она вышла замуж за оператора Джексона Марка Шаффеля. Но их счастье омрачил рак, настигший Роу. Она победила недуг, однако болезнь сильно изуродовала ее внешность. Дэбби сильно поправилась, а ее лицо сплошь покрылось морщинами. От былой миловидности не осталось и следа.