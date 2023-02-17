От взгляда на Олю из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» мурашки по коже (фото)

Советская драма «Мой ласковый и нежный зверь» прославила исполнительницу главной роли Галину Беляеву на весь СССР. Актрисе было всего 16, но она блестяще справилась со своей работой. Успешный кинодебют мог стать путевкой к успеху, но судьба распорядилась иначе.

Очаровательную Беляеву называли советской Одри Хепберн из-за внешнего сходства. Как и американская кинодива, Галина занималась балетом и отличалась невероятной грациозностью.

Во время съемок судьбоносной картины Лотяну влюбился в Беляеву, а через два года сделал ей предложение. Актриса согласилась без раздумий. Но брак был обречен на провал. В начале 80-х Лотяну снял картину «Анна Павлова» о жизни именитой балерины. В главной роли снялась Беляева, что вызвало гнев руководства и зрителей, осудивших это кумовство. Лента провалилась, а режиссера выгнали с «Мосфильма». Это бросило тень на репутацию Галины. Она перестала получать роли, а вскоре об артистке и вовсе забыли. Брак с Лотяну распался.

Сегодня в Беляевой не узнать ту прелестную девушку Олю. Она осветлила волосы и утратила свою индивидуальность. Также за эти годы лицо актрисы осунулось и покрылось морщинами. А ее взгляд утратил былой блеск и задор.