От выходки оторопь берет: чего не простила Тому Харди культовая актриса

Том Харди красив и талантлив, но это не дает ему права вести себя неподобающим образом. Вероятно, именно так рассудила Шарлиз Терон, работая вместе с актером на съемочной площадке фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».

Звезды не питали друг к другу симпатии, но ситуация дошла до предела после того, как Харди позволил себе возмутительную выходку. Однажды Том сильно задержался, заставив тем самым Шарлиз долго его ждать. Все бы ничего, но актриса чувствовала себя крайне некомфортно из-за неудобного грима.

Когда Харди, наконец, появился на площадке, Терон набросилась на него с претензиями. Актриса поспешила напомнить коллеге, что всего одна минута простоя обходится группе в кругленькую сумму. Вот только и актер молчать не стал. От нападок артистки он защищался настолько агрессивно, что после этого случая Шарлиз попросила выделить ей телохранителя.