От выходки Деми Мур глаза на лоб полезут: мог пострадать ребенок

Когда-то Деми Мур и Эштон Кутчер были одной из самых красивых пар Голливуда. Супруги развелись в 2013 году, пережив страшную трагедию, которой не пожелаешь и врагу.

Актриса, воспитывающая троих детей от первого брака, хотела стать матерью еще раз. Кутчер также мечтал стать отцом — и вскоре звезда экрана забеременела. Однако появиться на свет малышке было не суждено.

На седьмом месяце у Мур случился выкидыш. Потерю ребенка пара переживала крайне тяжело, о чем актер рассказал в интервью изданию Esquire. Кроме того, Кутчер поведал о такой выходке бывшей жены, от которой волосы встают дыбом.

Как оказалось, знаменитость выбрала для дочери довольно необычное имя, которое вполне могло испортить ей жизнь. Мур убедила супруга, что было бы неплохо назвать девочку Чаплином. Новость об этом шокировала многих пользователей Сети.