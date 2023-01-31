От вида внука Веры Глаголевой мурашки по коже: вырос копией бабушки (фото)

Вера Глаголева скончалась от рака желудка летом 2017 года. Любимая многими актриса так и не увидела, как ее младшая дочь Анастасия Овечкина впервые стала матерью.

Звездная наследница вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. Через два года после свадьбы она подарила любимому супругу сына — счастливые родители назвали мальчика Сергеем.

Внуку Веры Глаголевой уже четыре года. Недавно Овечкина показала сына в социальных сетях. Снимок маленького Сережи поразил россиян.

Многие отметили, что мальчик растет полной копией своей именитой бабушки. Об этом высказалась и Овечкина, подчеркнув, что у сына такие же зеленые глаза, какие были у ее ныне покойной матери.

Добавим, что помимо Сергея Овечкина вместе с супругом воспитывают еще одного сына — Илью. В мае звездному наследнику исполнится три года.