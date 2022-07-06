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От Вали Карнавал недалеко ушла: оскандалившуюся Долину вывели на чистую воду

6 июля 2022 13:00
От Вали Карнавал недалеко ушла: оскандалившуюся Долину вывели на чистую воду

Артистка не смогла скрыть ошибки прошлого.

Лариса Долина столкнулась с критикой из-за своего выступления под фонограмму на «Фабрике звезд». Неожиданные подробности ситуации стали известны в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу».

Несколько месяцев назад прославленная исполнительница оказалась в центре скандала с участием Вали Карнавал. В эфире одного из шоу она обвинила звезду социальных сетей в непрофессионализме, ведь девушка не училась вокалу, но позволяет себе строить музыкальную карьеру. Однако сама Долина, как выяснилось, далеко не всегда может похвастаться примерным поведением на сцене. Дело в том, что еще несколько лет назад на «Фабрике звезд» она пела под фонограмму.

Как рассказала музыкальный критик Любовь Терлецкая, в одном из сезонов Долина вышла на сцену с Надеждой Кадышевой и Сати Казановой. И именно прославленные артистки решили не петь в живую, в отличие от фабрикантки, что стало заметно с самых первых секунд выступления.

«Казанова поет вживую, а эти под фанеру. Звук очень отличается», — признается эксперт.

Сама Долина пока никак не отреагировала на нападки публики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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