От ужаса вздрогнет каждый: что на самом деле изуродовало Майкла Джексона

Кумир миллионов Майкл Джексон прошел через множество операций на пути к своему легендарному образу. Глядя на старые фотографии певца, можно подумать, что это совсем другой человек. Однако сам Джексон отрицал ряд хирургических вмешательств в свою внешность.

Уже в 80-х его нос стал изящнее, а кудрявые волосы — волнистыми. И это было лишь начало. Но стоит сказать, что уже к дальнейшим кардинальным метаморфозам поп-короля подтолкнул один несчастный случай.

На съемках одного рекламного ролика раньше времени вспыхнул фейерверк, и Майкл оказался рядом. Его лицо и кожа головы получили ожоги, и вскоре певец снова оказался в кабинете хирурга, чтобы убрать шрамы.

В 80-е и 90-е популярность Джексона набирала стремительные обороты, а его внешность менялась год от года. Певец осветлил кожу, изменил форму подбородка, скул и губ, а о его носе до сих пор ходят легенды. Однако сам певец категорически отрицал, что делал операции, кроме ринопластики. Само собой, никто не поверил в эти слова, ведь лицо Джексона с годами превратилось в нечто ужасное. Король поп-музыки зависел от пластики и уже не мог обходиться без очередных процедур до конца своих дней.