От ужаса волосы дыбом: «голое» платье звезды «Эйфории» довело фанатов до истерики

Обладательницам пышных форм приходится мириться с тем, что модные вещи очень редко выпускаются в больших размерах. Но для красавицы Барби Феррейры это не стало проблемой.

Актриса, известная благодаря участию в популярном сериале «Эйфория», всегда знает, где найти стильную одежду, которая будет прекрасно смотреться на ее фигуре. И зачастую у девушки получается грамотно подчеркнуть свои большие бедра и грудь. Знаменитость даже не стесняется надевать топы и платья с глубокими вырезами, что производит фурор на красных дорожках.

Но очередной откровенный образ красавицы стал неудачным. Барби предстала перед камерами в «голом» наряде, который шокировал ее поклонников. Казалось, что костюм вот-вот лопнет от сильного натяжения и разойдется по швам. Пышные формы актрисы оказались перетянуты шнурами, и это лишь подчеркнуло то, что обычно девушка пытается скрыть.