«От такого не отмыться»: крест на карьере Левина из «Интернов» поставила одна роль

У Дмитрия Шаракоиса было все все, чтобы построить блестящую карьеру. Актер засветился в роли Бориса Левина в популярном сериале «Интерны», но других удачных проектов в его фильмографии так и не появилось. Всему виной оказалась одна роковая ошибка артиста.

Звезда экрана был готов на все, чтобы избавиться от амплуа ботаника-интерна. Ради этого Шаракоис соглашался даже на те роли, от которых ему было бы лучше отказаться. Например, в 2014 году на экраны вышел ремейк «Кавказской пленницы», в котором актер сыграл Шурика. Стоит признать, что это был полный провал.

Картина не понравилась ни зрителям, ни критикам — всего одна роль поставила жирный крест на будущем знаменитости в кино.

«От такого позора не отмыться», «Абсолютно бездарный Шаракоис», — гласят комментарии в Сети.

К слову, впоследствии актер перебрался в Лондон. Поначалу он трудился на стройке, а после устроился официантом в один из ресторанов.