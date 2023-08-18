От сына Кориковой отказалась звездная родня: взгляните, каким красавцем вырос

Елена Корикова в одиночку вырастила сына Арсения, которому в этом году исполнилось 30 лет. Со своим отцом он никогда не общался. Таков был выбор его папы.

Дмитрий Рощин, узнав о беременности возлюбленной, сделал ей предложение, но свадьба не состоялась. Бракосочетанию помешала мать жениха, актриса Екатерина Васильева.

Артистка сделала так, чтобы ее наследник отказался от собственного ребенка. К внуку она тоже интереса не проявляла. По слухам, знаменитость внушила Рощину, что ветреная блондинка родила не от него.

Между тем у многих нет ни малейших сомнений, что именно отпрыск драматурга Михаила Рощина и есть отец Арсения. Их внешнее сходство говорит само за себя.

Сын звезды сериала «Бедная Настя» славы не ищет, но в Сети можно увидеть его редкие снимки. С этих фотографий на интернет-пользователей смотрит эталонный красавчик, который наверняка разбил немало женских сердец.