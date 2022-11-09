От супергероя ни следа: облысевший Железный человек шокировал фанатов

Поклонников Роберта Дауни-младшего ждет очередное потрясение. Еще не так давно в Сети обсуждались перемены во внешности актера, который показался перед изумленной публикой с редкими седыми волосами вместо темной густой шевелюры.

Тогда интернет-пользователям попались на глаза снимки, сделанные во время съемок картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Фанатов шокировал облик актера, к тому же их напугали залысины на его голове. Теперь же дела обстоят еще хуже.

От супергероя не осталось и следа: звезда фильма «Железный человек» предстал перед всеми полностью облысевшим. Дауни-младший вовсю публикует в своих социальных сетях фотографии, на которых запечатлен в новом образе. И если ранее многие успокаивали себя тем, что все это временно и актер изменил прическу ради роли, то теперь эти надежды растаяли как дым.