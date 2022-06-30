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Киноафиша Статьи От Шатунова не отстает: прощание с Пьером Нарциссом обескуражило россиян

От Шатунова не отстает: прощание с Пьером Нарциссом обескуражило россиян

30 июня 2022 16:15
От Шатунова не отстает: прощание с Пьером Нарциссом обескуражило россиян

Музыкант скончался на 46-м году жизни.

Близкий друг Пьера Нарцисса Александр Серегин-Кастро привез 10 000 роз на церемонию прощания с артистом. Ранее подобным образом он поступил на похоронах Юры Шатунова.

Подобным образом Серегин-Кастро решил не только почтить память артиста, но и помочь всем его поклонникам, которые не смогли принести с собой цветы. Как пишет Telegram-канал «Звездная пыль», около зала, где проходила траурная церемония, он бесплатно раздавал букеты всем желающим. Как признался знаменитость, он планировал купить нарциссы, но не нашел их в таком большом количестве.

Отметим, ранее Серегин-Кастро привез бесплатные цветы и на прощание с Юрой Шатуновым, который тоже был его близким другом. Все желающие могли возложить цветок на могилу певца, а уже к концу церемонии белая роза благодаря знаменитой композиции стала символом траурного мероприятия.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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