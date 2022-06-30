От Шатунова не отстает: прощание с Пьером Нарциссом обескуражило россиян

Близкий друг Пьера Нарцисса Александр Серегин-Кастро привез 10 000 роз на церемонию прощания с артистом. Ранее подобным образом он поступил на похоронах Юры Шатунова.

Подобным образом Серегин-Кастро решил не только почтить память артиста, но и помочь всем его поклонникам, которые не смогли принести с собой цветы. Как пишет Telegram-канал «Звездная пыль », около зала, где проходила траурная церемония, он бесплатно раздавал букеты всем желающим. Как признался знаменитость, он планировал купить нарциссы, но не нашел их в таком большом количестве.

Отметим, ранее Серегин-Кастро привез бесплатные цветы и на прощание с Юрой Шатуновым, который тоже был его близким другом. Все желающие могли возложить цветок на могилу певца, а уже к концу церемонии белая роза благодаря знаменитой композиции стала символом траурного мероприятия.