От секс-символа ничего не осталось: как изменился Джонатан Риз Майерс (фото)

Джонатан Риз Майерс долгие годы считался одним из самых привлекательных мировых звезд. Армия поклонников увеличивалась от проекта к проекту, а режиссеры предлагали ему все новые роли. Однако несколько лет назад артист начал появляться в СМИ только в связи с многочисленными скандалами.

Дело в том, что после 2007 года он пристрастился к алкоголю. Причиной стали постоянная депрессия, чувство одиночества и смерть его матери. В течение нескольких лет он регулярно оказывался на реабилитации, после которой неизменно попадал в громкие скандалы. Например, он устроил скандал на рейсе из Майами в Лос-Анджелес, после которого его встречала полиция, и даже пытался покончить жизнь самоубийством.

Многочисленные проблемы сказались не только на личной жизни и карьере актера, но и на его внешнем виде. Как отмечают поклонники, за последние годы Джонатан настолько стремительно постарел, что в нем уже с трудом можно узнать секс-символа из «Тюдоров», а сам он похож на пенсионера.

Сам Джонатан при этом активно старается восстановить свою жизнь. Он снимается в фильмах и сериалах, а в редких интервью не скрывает от публики своих проблем.