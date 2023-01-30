От садиста из «Зеленой мили» отреклась вся семья: все дело в его жене (фото)

Даг Хатчисон тянулся к отрицательным персонажам с первых шагов в кино, но окончательно амплуа отталкивающего негодяя закрепилось за ним после роли Перси Уитмора — тюремного надзирателя блока Е, обожающего издеваться над заключенными, в экранизации романа Стивена Кинга «Зеленая миля». Но презрение со стороны членов собственной семьи кинозлодей снискал не за это.

В 2011 году Хатчисон, успевший мелькнуть в культовых сериалах «Остаться в живых» и «Обмани меня», женился на 16-летней Кортни Стодден — студентке его онлайн-курсов актерской игры. Близкие Дага такой выбор не оценили и отвернулись от него, от актера ушел его агент, а почтовый ящик садиста из «Зеленой мили» оказался завален гневными письмами с обвинениями в педофилии и угрозами.

Хатчисон же был на седьмом небе от счастья: свадьбу со Стодден сыграли в Лас-Вегасе, после чего они с головой окунулись во всевозможные интервью и реалити-шоу. Стодден — модель с пышными формами, за плечами у нее множество пластических операций. Среди них коррекция формы носа и губ, липосакция ног и увеличение груди. Стали ли бесконечные эксперименты с телом причиной выкидыша, который случился в 2016 году, неясно, но и Стодден, и Хатчинсон тяжело переживали трагедию. Однако даже этот факт не сподвиг семью актера вновь начать общение с ним.