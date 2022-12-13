От рыжей красотки ни следа: в этой «размалеванной» старушке вы не узнаете кумира СССР

После премьеры фильма «Мираж» в 1983 году исполнительница главной роли Мирдза Мартинсоне вмиг стала звездой советского экрана. Рыжеволосая латвийская актриса покорила зрителей не только своим талантом, но и божественной красотой.

В СССР артистки из Прибалтики считались европейками. Мартинсоне были присущи утонченность, шарм, чувство стиля и изящные манеры, и она стала воплощением эталонной западной девушки.

Свой актерский путь Мирдза начала еще в студенчестве, когда получила главную роль в фильме «Клав — сын Мартина». Бешеную популярность ей принесла приключенческая картина «Смерть под парусом», а «Мираж» закрепил славу актрисы за пределами родины. Мартинсоне продолжала активно сниматься, и на ее счету множество успешных киноработ.

Сегодня в 71-летней артистке уже не узнать ту роскошную красотку Джинни из «Миража». Мартинсоне превратилась в старушку, но она старается всячески скрывать истинный возраст — наносит яркий макияж и одевается как подросток-неформал.