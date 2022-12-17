От рыжей бестии ни следа: как постарела подружка Человека-паука (честное фото)

В Голливуде 40-летняя актриса может спокойно оставаться востребованной у режиссеров и желанной для миллионов поклонников. В этом помогают пластические операции, которые визуально останавливают старение. Однако некоторым звездам это не помогает. Например, Кирстен Данст поразила людей своими изменениями во внешности.

Прежде всего актриса известна по роли Мэри Джейн в трилогии о Человеке-пауке.

Ее героиня была спутницей Питера Паркера и заслужила всеобщую любовь зрителей. Красивая девушка с рыжими волосами очаровала фанатов.

С течением времени артистка утратила былой шарм. Её четкий острый подбородок пропал, а на шее появились складки, выдающие возраст. В фильме «Скрытые фигуры» Кирстен и вовсе сложно узнать. Кажется, что это не она когда-то играла девушка Человека-паука.