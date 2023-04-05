От рокового мужчины ничего не осталось: гляньте, как сейчас выглядит секс-икона 2000-х

Антонио Бандерас прославился работой с Педро Альмодоваром, а уже после ленты «Интервью с вампиром» стал главным испанским артистом в Голливуде. В течение многих лет поклонницы со всего мира признавались ему в любви, а фанаты мечтали быть похожими на него.

За годы карьеры Бандерас доказал, что талант не уступает его красоте. За роль в картине «Боль и слава» он получил награду Каннского кинофестиваля, а в 2008 году, например, выиграл специальный приз за выдающиеся личные достижения в Сан-Себастьяне. Прославился он и как режиссер. В 1999 году артист представил публике картину «Женщина без правил», а спустя семь лет — драму «Летний дождь».

При этом, несмотря на успех, звезде экрана не удается избежать возрастных изменений.

Как отмечают поклонники, 62-летний Бандерас выглядит все старше и старше, а последние его снимки заставили беспокоиться о здоровье кумира. На кадрах, сделанных в одном из соборов его родной Малаги, он выглядит заметно постаревшим. Борода и волосы артиста покрылись сединой, а на лице заметны многочисленные морщины. И даже взгляд, как уверяют внимательные поклонники, заметно потух.