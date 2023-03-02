От происходящего в шоке весь мир: дочь Джонни Деппа перещеголяла скандалиста-отца

Свою любовь к экстравагантным кинообразам Джонни Депп передал своей дочери Лили-Роуз. В этом году выйдет сериал «Кумир», где наследница Джека Воробья исполнила главную роль. Скандальная картина уже наделала немало шума, и вот почему.

Создателем сериала стал Сэм Левинсон, который выпустил суперуспешный хит «Эйфория». Его новое детище «Кумир» представляет собой более смелую и раскованную версию его предыдущего проекта. Уже несколько иностранных источников окрестили картину «дикой» и «отвратительной», и все из-за чрезмерно откровенных и извращенных сцен.

Лили-Роуз исполнила роль гламурной поп-звезды. В центре сюжета «грязная» история ее любви и владельца ночного клуба, который по совместительству еще и управляет религиозной сектой. Эта встреча переворачивает судьбы двух героев.

Согласно зарубежным источникам, изначальный сценарий содержал намного больше эпизодов сексуального характера с героиней Лили-Роуз, граничащих с насилием. С тех пор как эта информация просочилась в прессу, актриса стала объектом скандалов и даже перетянула внимание с отца на свою персону. О шокирующем сериале рассказали авторы издания The Rolling Stones.