От прочтения вас охватит ужас: что пережила звезда «Привидения» в юности

Деми Мур известна как успешная актриса, снявшаяся во многих популярных фильмах. За годы карьеры она успела завоевать сердца армии фанатов по всему миру, но мало кто из поклонников догадывается, каким тяжелым было детство артистки.

Как оказалось, Мур выросла в неблагополучной семье. Ее отец бросил семью еще до рождения будущей артистки, что тяжело сказалось на ее матери Вирджинии Кинг. Справлялась с горем она с помощью алкоголя, а спустя несколько лет начала встречаться с рекламным агентом Дэном Гайнсом.

Новый возлюбленный полностью разделял пристрастие Вирджинии, из-за чего они постоянно меняли место жительства. Мур же не была в восторге от такой жизни и часто сбегала из дома. Когда ей было 15 лет, ее родители развелись, что только усугубило зависимость матери.

Начать новую жизнь Деми Мур смогла в 17 лет, когда познакомилась с музыкантом Фредди Муром. Артист и будущая звезда стали парой, и именно благодаря ему Мур попала в мир кинематографа. При этом ее мать до конца жизни страдала от алкогольной зависимости, а скончалась от рака.