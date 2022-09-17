От привлекательного красавчика не осталось и следа: как сейчас выглядит Николя из «Элен и ребята»

Француз Патрик Пьюдеба прославился благодаря роли Николя в сериале «Элен и ребята». Спустя 30 лет звезда 90-х сильно изменился и переквалифицировался из актера в создателя телешоу.

По окончанию съемок «Элен и ребята» Пьюдеба снялся в продолжениях ситкома, в том числе в «Тайнах любви», которые транслируются и по сей день, а также мелькнул в нескольких французских сериалах.

Сейчас Патрика Пьюдеба чаще бывает за кадром. Он пишет сценарии и продюсирует различные телешоу. Также он создал свою передачу «Утро с Патриком Пьюдеба».

О личной жизни актера мало что известно, но французские таблоиды сообщают, что в настоящее время Пьюдеба встречается с молодой женщиной по имени Кэролайн.