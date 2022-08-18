От Прилучного не отстает: Муцениеце засветилась в объятиях известного актера

В Москве прошла премьера фильма «Ночной режим», на которой появилась и актриса Агата Муцениеце. На светское мероприятие артистка пришла не одна.

Как пишет портал Woman , звезда, пережившая болезненный развод с Павлом Прилучным, предстала перед фотографами и журналистами вместе с известным актером Романом Маякиным. Знаменитости мило улыбались и находились в отличном расположении духа, однако в подробности своих отношений вдаваться не стали.

Между тем поклонники артистки радуются тому, что она, наконец, засветилась в объятиях импозантного красавца. Теперь в Сети горячо обсуждается тот факт, что актриса не отстает от своего бывшего мужа, который закрутил страстный роман с Зепюр Брутян. По слухам, Прилучный даже успел жениться на своей возлюбленной.

Ранее Муцениеце заявляла, что не отрицает вероятности того, что снова выйдет замуж. По уверению артистки, она продолжает верить в настоящую любовь и мечтает встретить того самого.