От прежней обольстительницы ни следа? Кэрол из «Скорой помощи» уже 56 лет (фото)

Старшая сестра Кэрол Хэтуэй должна была появиться лишь в пилотном эпизоде нашумевшего сериала их 90-х. Но любовь зрителей спасла ее от экранной смерти, а актрисе Джулианне Маргулис подарила пропуск в мир ковровых дорожек. Можно ли встретить ее там сегодня?

Блистательную игру Маргулис в «Скорой помощи» критики отметили премией «Эмми». Ее персонажу приходилось бороться с психоэмоциональной нестабильностью, она пыталась покончить с собой и долго искала свою любовь.

Через шесть лет после окончания сериала у Джулианны появилась своя звезда на голливудской «Аллее славы». К этому времени артистка успела запомниться еще и ролью супруги осужденного прокурора в сериале «Хорошая жена».

Сегодня 56-летняя актриса далека от образа Кэрол. Она серьезно похудела, гладкая «натянутая» кожа намекает на пластику, хотя и умелую. Годы добавили Маргулис дамского шика. Безупречно подобранные наряды, в которых она появляется на благотворительных мероприятиях и кинопремьерах, вряд ли бы понравились ее героине из «Скорой помощи». Зато она совершенно точно бы оценила рвение, с которым Джулианна недавно возобновила карьеру. Она сыграла главную роль в комедийном сериале «Диетлэнд», снялась для National Geographic и работает вместе с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в проекте «Утреннее шоу».