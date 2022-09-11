От прежней Кейт из «Остаться в живых» не осталось и следа: что стало с актрисой

Одна из главных ролей в сериале «Остаться в живых» запустила карьеру актрисы Эванджелин Лилли. До этого она получала лишь эпизодические роли в хоррорах и молодежных проектах. Но именно после сериала-блокбастера за ней закрепился образ Кейт, отважной девушки с копной вьющихся темных волос, отчаянно борющейся за выживание и любовь.

В 2013 году она присоединилась к касту трилогии «Хоббит», перевоплотившись для фэнтези в смелую эльфийку. А спустя 2 года Лилли начала сотрудничать с киностудией Marvel, получив роль супергероини по прозвищу Оса. Боевой характер и яркая внешность брюнетки обыгрывались в каждом из этих проектов.

Однако сейчас 43-летняя Эванджелин мало чем напоминает Кейт. Она подстригла волосы и покрасилась в платиновую блондинку. Снимками в новом образе актриса с удовольствием поделилась с подписчиками, которые поначалу не могли поверить, что перед ними любимая актриса. Кроме того, Лилли является противницей пластики, выступает за естественность и не скрывает морщины на лице.