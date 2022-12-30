От прежнего Буржуя ничего не осталось: вот что стало с Николаевым после психбольницы

Прошедший год отметился для звезды сериала «День рождения Буржуя» Валерия Николаева многочисленными скандалами. Он ездил за рулем без прав, за что был задержан и доставлен в спецприемник. Актер должен был провести там около двух недель, но окружающие заметили его неадекватное поведение. В результате из камеры дебошира-Николаева доставили в психбольницу.

После нескольких месяцев в клинике Валерия выписали. Сейчас 57-летний актер понемногу возвращается к нормальной жизни. В студии шоу «Малахов» Николаев признался, что находился в состоянии ужасного стресса и напряжения: актер неудачно продал квартиру родителей, потом «прогорел» в создании собственной киностудии. Кроме того, он горевал из-за смерти близкой подруги. В итоге медики поставили ему диагноз «биполярное расстройство».

За период лечения и постоянных конфликтов Валерий сильно постарел и заметно располнел. Теперь ему сложно найти новые роли: одни режиссеры не хотят связываться с дебоширом, другие — предлагают ему персонажей, которые кажутся актеру вторичными. Так что Николаев пока проводит время с семьей.