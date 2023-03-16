От правды вас бросит в дрожь: на что пошла Деми Мур ради одного удачного кадра

Голливудские красавицы готовы на любые процедуры и ухищрения, чтобы выглядеть на экране безупречно. Но порой актрисы заходят слишком далеко.

Так, ради своей роли в фильме «Стриптиз» Деми Мур избавилась от пары «ненужных» ребер. Актриса с юных лет обладала спортивной фигурой без четко выраженной талии. Чтобы выглядеть в фильме более сексуально и женственно, Мур пошла на эту радикальную операцию. Для пущей убедительности звезда «Привидения» еще и увеличила грудь. И на все эти жертвы Деми пошла лишь для того, чтобы эффектно смотреться всего в одной сцене, где она исполняла откровенный танец.

На этих метаморфозах Мур не остановилась. В общей сложности актриса потратила на свои преображения больше нескольких миллионов долларов. Она изменила форму носа, прошла через липосакцию живота и даже коленей. Кроме того, Деми увлекалась «уколами красоты», и порой теряла чувство меры. Поклонники звезды не раз отмечали, что с годами ее лицо становится все более неестественным.