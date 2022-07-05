От правды никуда не деться: накинувшегося на Шатунова критика оправдали

После смерти Юры Шатунова поклонники создали петицию с просьбой присвоить певцу звание народного артиста. Фанаты исполнителя называют его легендой эстрады. Но с этими характеристиками согласны не все эксперты. Например, известный критик Сергей Соседов назвал музыканта «посредственностью».

Психолог Вероника Степанова поспешила оправдать накинувшегося на Шатунова критика. По ее словам, певец действительно не обладал выдающимся вокальным талантом. Куда больший эффект оказывал внешний вид исполнителя. Фанаткам особенно запомнились милые ямочки на щеках Шатунова и джинсовые жилетки певца, которые он носил на сцене прямо на обнаженное тело.

Степанова добавила, что солисту «Ласкового мая» удавалось собирать стадионы в условиях отсутствующей конкуренции на эстраде. Тем не менее психолог отметила в Telegram-канале, что при всех вышеперечисленных недостатках она сама с теплом вспоминает о Шатунове, но не идеализирует его творчество.