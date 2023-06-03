От правды мурашки по коже: чем звезде советского кинохита аукнулся ранний брак

Актриса и балерина Галина Беляева прославилась на всю страну в 16 лет. Она снялась в драме «Мой ласковый и нежный зверь», где блистательно исполнила роль Оленьки Скворцовой. Во время работы над фильмом режиссер Эмиль Лотяну влюбился в актрису без памяти и женился на ней, как только ей исполнилось 18. Ранний брак серьезно аукнулся кинозвезде.

В этом союзе Беляева родила мальчика, которого назвали в честь отца. Она и не догадывалась, что ей предстоит разлука с ребенком. Дело в том, что семейная жизнь двух творческих натур не задалась. К тому же Лотяну был старше своей жены на 25 лет, и это создавало дополнительные сложности. Режиссер часто пренебрегал желаниями жены и пытался «прогнуть» ее под себя. Галина не стала это терпеть и подала на развод.

Чтобы воздействовать на супругу, Эмиль Владимирович выкрал их маленького сына. Беляева сходила с ума, не зная, что творится с ребенком и где он находится. На помощь Галине пришла любовница Лотяну Светлана Тома, снявшаяся у него в фильме «Табор уходит в небо». Она узнала, где находится ребенок, и уговорила режиссера отдать его матери.

Он согласился, но в отместку разрушил успешную карьеру бывшей жены, которую почти перестали снимать в кино. Сегодня Эмиль Лотяну-младший уже взрослый мужчина. У него брутальная внешность, как и у отца: он ничего не унаследовал от изящной матери. Эмиль проживает в США и является членом байкерского сообщества.