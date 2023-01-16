От полного провала «Остаться в живых» спасло всего одно решение

Сериал «Остаться в живых» выходил на экраны с 2004 по 2010 годы и практически мгновенно стал культовым для миллионов фанатов по всему миру. Поклонники до сих пор с удовольствием пересматривают любимый сериал, однако мало кто догадывается, каким изначально задумывали проект его создатели.

Как оказалось, роль врача Джека Шепарда задумывалась всего лишь на несколько серий. Согласно планам сценаристов, герой практически сразу умирал загадочной смертью, а сыграть его должен был Майкл Китон. Таким образом Дж. Дж. Абрамс и его коллеги планировали заинтриговать зрителей и удивить их неожиданным сюжетным ходом.

Однако продюсеры канала ABC, на котором выходил сериал, не согласились с этой идеей. Они запретили сценаристам убивать Джека, посчитав его интересным и важным персонажем, и заставили их переписать его сюжетную линию. Из-за этого Майкл Китон отказался участвовать в проекте, так как не хотел связывать себя с продолжительным сериалом, поэтому его заменили на Мэттью Фокса.

В итоге решение руководства ABC оказалось правильным. Джек за 6 сезонов сериала стал одним из самых любимых персонажей, из-за которого сериал смотрели многие поклонники, и его смерть точно отпугнула бы большую часть зрителей.