От откровений Чендлера из «Друзей» мурашки по коже: их стыдно даже читать

Мэттью Перри прославился благодаря своей знаковой роли в бессмертном ситкоме «Друзья». После сериала актер так и не смог избавиться от образа Чендлера, который закрепился за ним навсегда.

Жизнь Перри нельзя назвать легкой. О тяготах судьбы актер поведал в своих мемуарах под названием «Друзья, любовники и большая ужасная вещь». Мэттью рассказал, что с ранних лет пристрастился к алкогольным напиткам. Виной тому стала его нелегкая жизнь с отцом в Лос-Анджелесе. Это привычка стала зависимостью, от которой он не мог избавиться много лет.

Из постоянных запоев Перри вытащил проект «Друзья». Актер растворился в работе и почти забыл о выпивке. Однако после завершения ситкома карьера Мэттью резко рухнула. Он начал сниматься в провальных проектах, снова стал пить, а его личная жизнь трещала по швам. Но каждый раз Перри винил не себя, а обстоятельства, всех людей вокруг и Голливуд, который якобы решил его не снимать.

Не так давно актер пережил серьезное заболевание, но смог выкарабкаться. По старой привычке Перри обвинил во всем препараты и алкоголь, но не самого себя. Из-за этих постоянных оправданий на читателя мемуаров накатывает стыд, из-за чего впечатление от книги актера сильно «смазывается». Об откровениях Чендлера рассказали авторы издания «Комсомольская правда ».