От Остапа Бендера не отстал: постыдные секреты Гомиашвили вышли наружу

Артист прожил насыщенную на радости и пороки жизнь.

Сын Арчила Гомиашвили, наиболее известного благодаря роли в «12 стульях», поделился подробностями жизни звездного отца. Если верить откровениям, актер недалеко ушел от образа очаровательного авантюриста.

Так, в юности Гомиашвили успел побывать в тюрьме, причину чему Михаил Арчилович объяснил в разговоре с журналистами:

«Он сидел за воровство — ну, ворюга был, по карманам шарил».

Спасением для будущей звезды советского кинопрома стал ассистент Всеволода Мейерхольда Абрам Рубин: тот повел карманника не в милицию, а в театр. Так и началась головокружительная карьера Арчила Гомиашвили, пик которой пришелся на роль Остапа Бендера.

Как и его герой, актер легко очаровывал женщин и даже не мог остановиться на одной. Наследник звезды признался изданию «7Дней », что какое-то время Гомиашивили жил на два фронта — с женой в одном городе и любовницей в другом.

Он так и имел бы две семьи, если бы супруга не потеряла терпение и, несмотря на все уговоры друзей, не подала на развод.