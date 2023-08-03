От осинки родились апельсинки: дочери красавицы из «Бедной Маши» не повезло с внешностью

Тамара Акулова влюбила в себя миллионы зрителей, сыграв в фильме «Бедная Маша». Красавицей-блондинкой было невозможно не очароваться. Интересно, что у звезды есть дочь — Анна Шерлинг. Но привлекательность знаменитой матери она не унаследовала.

Как и родительница, Анна — блондинка, но в остальном родственницы совсем не похожи. Звезда советского кино может похвастаться правильными уточненными чертами лица, в то время как ее наследницу миловидной никак не назовешь.

Несмотря на то, что с внешностью Шерлинг не повезло, она смогла стать актрисой. Акулова не хотела, чтобы дочь пошла по ее стопам, но Анна и слушать не стала. Снимается артистка преимущественно в сериалах, и пока о большой популярности ей остается только мечтать. В фильмографии знаменитости значатся 24 проекта, но стоит сказать, что многие зрители в восторге от драматического таланта блондинки.