От осинки родились апельсинки: дочь самой красивой женщины планеты пошла не в мать

Джулия Робертс и ее супруг Дэниэл Модер стараются вести закрытый образ жизни. Они не распространяются о своей семье, а их дети крайне редко появляются на светских мероприятиях. Однако не так давно их дочь Хэйзел произвела фурор, став гостьей Каннского кинофестиваля.

Для торжественного мероприятия наследница знаменитостей выбрала весьма скромный образ. Хэйзел примерила персиковое платье-рубашку, собрала волосы в хвост и полностью отказалась от косметики, сразив всех своей естественной красотой.

Как признались фанаты, появление дочери Робертс шокировало их. Как оказалось, девушка выросла точной копией своего отца и совершенно не похожа на знаменитую мать. И, глядя на Хэйзел, невозможно догадаться, кто именно является ее матерью.

Подписчики не скрывают, что яркая внешность Хэйзел точно позволит ей прославиться как модели или как актрисе. По их мнению, девушка непременно добьется успеха, ведь лишь одно ее появление на ковровой дорожке сразило поклонников по всему миру.