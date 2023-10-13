От осинки не родятся апельсинки: посмотрите на дочь Маньки Облигации

Лариса Удовиченко сыграла немало заметных ролей, но большинство зрителей все равно запомнили ее как Маньку Облигацию из картины «Место встречи изменить нельзя». Актриса всегда уделяла больше внимания карьере, чем личной жизни, поэтому у нее родилась только одна дочь. Мария появилась на свет в третьем браке звезды с пианистом Геннадием Болгариным. Но отношения распались, и артистка воспитывала девочку одна.

Неудивительно, что Маша захотела пойти по стопам матери. Но, поступив в театральный, девушка быстро поняла, что это не ее призвание. На счету у наследницы Удовиченко только одна актерская работа — роль Кати в картине «Шуб — баба Люба!».

Мария отправилась в Италию, где училась дизайну и моде. Там она познакомилась с музыкантом Франческо Криусколи, за которого вышла замуж. Сегодня младшей Удовиченко уже 35, и она все больше походит на знаменитую мать. На видео, которое опубликовала в соцсетях Лариса Гузеева, девушку не отличить от знаменитой Маньки Облигации.