От одногодки Дженнифер Лопес вам станет не по себе: ей никак не меньше 70 лет

В прошлом году неувядающая красотка Дженнифер Лопес отметила свое 53-летие. В свои годы певица выглядит роскошно, чем задает высокую планку своим ровесницам, многие из которых, увы, не выдерживают этой конкуренции.

Одногодкой Лопес является актриса Рене Зеллвегер, но выглядят она на 20 лет старше, чем жена Бена Аффлека. Звезда мюзикла «Чикаго» погубила свою внешность пластическими операциями, которые лишили ее индивидуальности.

Видимо, Рене всеми силами пыталась избавиться от образа пухлой простушки, которой она предстала в комедии «Дневник Бриджит Джонс». Однако эти стремления привели к разочарованию.

На счету Зеллвегер инъекции филлеров, мезотерапия, увеличение груди, подтяжка лица и маммопластика. Сегодня лицо актрисы похоже на безжизненную маску, ведь после многочисленных манипуляций у Рене начались проблемы с мимикой. Особенно пугает ее гладкий лоб, который остается неподвижным, когда актриса улыбается. В целом, картина выглядит жутковато.