От одного взгляда жуть берет: Мозер из «Комиссара Рекса» превратился в обычного колхозника

Австрийский детективный сериал «Комиссар Рекс» был принят россиянами на ура. Наверняка многие помнят колоритного хозяина Рихарда Мозера, которого сыграл актер Тобиас Моретти. Как сложилась его жизнь после того, как он покинул сериал?

Моретти появился в семье австрийца и итальянки. Когда он стал актером, то взял звучную фамилию матери. Тобиас начал сниматься в кино в конце 80-х. Долгие годы он довольствовался незначительными ролями, пока его не пригласили на роль хозяина Рекса.

Четыре года Моретти изображал на экране доблестного полицейского. Но за кадром он ненавидел свою работу. Актер не переносил четвероногого коллегу, который перетягивал все внимание на себя, к тому же Моретти мучился от аллергии на шерсть.

После «Рекса» карьера Тобиаса пошла в гору. Его приглашали в громкие европейские проекты, а позднее актер снимался в Америке в фильме «Юлий Цезарь».

Моретти добился успеха не только в профессии. Еще в 90-х он увлекся сельским хозяйством и стал фермером: начал разводить телят и выращивать элитные сорта винограда. Помогает ему во всем любимая жена и трое детей. Сегодня в 63-летнем экранном Мозере не узнать того мужественного голубоглазого брюнета. Он осунулся, поседел и обзавелся усами, которые упростили его и превратили в натурального колхозника.