От одного взгляда оторопь берет: Людмилу Максакову после пластики не узнать (фото)

Людмила Максакова, будучи одной из самый известных отечественных актрис, вскружила голову не одному мужчине. Артистке долгие годы удавалось сохранить свою красоту, несмотря на почтенный возраст. Теперь же она пополнила ряды жертв пластической хирургии.

Прежде, чтобы оставаться привлекательной, Максакова довольствовалась тем, что всегда стильно одевалась и не забывала о безупречном макияже и укладке. Многие и подумать не могли, что артистка пожелает лечь под нож хирурга.

Заговорили же об этом после того, как актер Станислав Садальский оставил новую публикацию в социальных сетях. Артист обнародовал снимок, на котором запечатлен вместе с коллегой по цеху. От одного только взгляда на этот кадр берет оторопь.

Интернет-пользователи с сожалением отметили, что Максакову просто не узнать. Многие обратили внимание на то, что глаза знаменитости стали слишком узкими, а ее брови каким-то чудесным образом оказались на макушке. Тогда-то хейтеры и пришли к выводу о том, что без неудачной пластики тут точно не обошлось.