От одного взгляда на Машу из фильма «Питер FM» 17 лет спустя вам станет не по себе (фото)

Романтическая комедия «Питер FM» покорила зрителей своей теплотой и лиричным настроением. Главную роль в картине сыграла Екатерина Федулова, которой на тот момент исполнилось 27 лет. Как выглядит актриса сегодня?

В прошлом году Федуловой «стукнуло» 43, но она практически не изменилась со времен съемок в ленте «Питер FM». Актриса сохранила свое обаяние и моложавость, она по-прежнему стройна и привлекательна. Фанаты не могут найти объяснение этому феномену, ведь Екатерине удалось остановить время, а это даже пугает.

Роль обаятельной Маши в картине «Питер FM» стала самой яркой работой в фильмографии Федуловой. Поклонники актрисы думали, что она вообще ушла из кино, однако это вовсе не так. Екатерина продолжает активно сниматься. На ее счету роли в картинах «Десантура», «Гувернантка», «Марш Турецкого». Личная жизнь артистки сложилась удачно. Она замужем за оператором Петром Духовским, с которым воспитывает сына Федора. Семья ведет непубличный образ жизни.