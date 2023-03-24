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От одного взгляда на Машу из фильма «Питер FM» 17 лет спустя вам станет не по себе (фото)

24 марта 2023 18:30
От одного взгляда на Машу из фильма «Питер FM» 17 лет спустя вам станет не по себе (фото)

С ней творится что-то невероятное.

Романтическая комедия «Питер FM» покорила зрителей своей теплотой и лиричным настроением. Главную роль в картине сыграла Екатерина Федулова, которой на тот момент исполнилось 27 лет. Как выглядит актриса сегодня?

В прошлом году Федуловой «стукнуло» 43, но она практически не изменилась со времен съемок в ленте «Питер FM». Актриса сохранила свое обаяние и моложавость, она по-прежнему стройна и привлекательна. Фанаты не могут найти объяснение этому феномену, ведь Екатерине удалось остановить время, а это даже пугает.

От одного взгляда на Машу из фильма «Питер FM» 17 лет спустя вам станет не по себе (фото)

Роль обаятельной Маши в картине «Питер FM» стала самой яркой работой в фильмографии Федуловой. Поклонники актрисы думали, что она вообще ушла из кино, однако это вовсе не так. Екатерина продолжает активно сниматься. На ее счету роли в картинах «Десантура», «Гувернантка», «Марш Турецкого». Личная жизнь артистки сложилась удачно. Она замужем за оператором Петром Духовским, с которым воспитывает сына Федора. Семья ведет непубличный образ жизни.

Фото: Кадр из фильма «Питер FM», 2006, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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