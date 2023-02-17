От нового Д’Артаньяна кровь стынет в жилах: против выступили даже французы (фото)

Британские киношники недавно «перезапустили» легендарную историю про Д’Артаньяна и трех мушкетеров. Сейчас трейлер фильма увидели российские зрители и остались крайне недовольны. На то есть веская причина.

Дело в том, что главную роль в картине исполнил малоизвестный темнокожий актер Малачи Пуллар-Латчмен. До этого он появлялся в фильмах «Я иду искать. Королевская игра» и «Жители Ист-Энда». Верных спутников Д’Артаньяна в новой экранизации сыграли белые актеры. Роль кардинала Ришелье исполнил известный британский артист Джеймс Космо. На российские экраны картина выйдет в середине марта.

К слову, к такому подбору актеров не были готовы даже французы, которые придерживаются более консервативных взглядов. Они выступили против такого прочтения романа.

В этом году французы тоже выпускают свою версию «Трех мушкетеров», но там нет ни намека на толерантную кинотенденцию. Роль Д’Артаньяна досталась Франсуа Сивилю, Атоса — Венсану Касселю, а в Миледи перевоплотилась красавица Ева Грин. Премьера этой ленты состоится в апреле.