От мужчины такого не ожидаешь: не поверите, на что пошел Табаков ради съемок в «Мэри Поппинс»

Олег Табаков удивил советского зрителя, появившись в роли мисс Юфимии Эндрю в картине «Мэри Поппинс, до свидания». На экране артист предстал в женском платье, с макияжем и укладкой, однако это были далеко не все преображения, на которые он решился.

Оказалось, что как только Табаков увидел сценарий, то он понял, какой экспериментальной будет эта роль для него. Уже на пробы артист пришел с фиксой, изменившей его улыбку, но режиссер Леонид Квинихидзе сразу же отказался от этой идеи.

Тогда Табаков пошел на другие преображения. Он специально сделал себе накладную грудь и каждый день съемок носил чулки, для которых специально побрил ноги. Помимо этого, артист сделал маникюр, на который, как и на бритье ног, решился впервые в жизни.

В итоге у артиста получился запоминающийся образ, ставший одним из самых ярких в его карьере: не одно поколение зрителей остается в восторге от преображения Табакова.