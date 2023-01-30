От Мортиши Аддамс сегодня мороз по коже: такого преображения вы точно не ждали

Черная комедия «Семейка Аддамс» влюбила в себя миллионы зрителей. Главным украшением картины стала роскошная Мортиша, мать мрачного семейства и жена Гомеса. Ее образ стал каноническим и одним из самых популярных на Хэллоуин.

Роль готической женщины исполнила американская актриса Анжелика Хьюстон. Мортиша так и осталась самым известным персонажем в ее исполнении. Сегодня Хьюстон 71 год, и узнать в ней ту изысканную даму в мрачном элегантном одеянии невозможно.

С годами черты лица Анжелики сильно заострились и погрубели, и теперь она похожа на мужчину. А толстый слой макияжа, который актриса наносит на каждое мероприятие, делает общую картину жутковатой.

Известно, что у Хьюстон нет мужа и детей. Она не любит вечеринки и светскую жизнь, также актриса редко дает интервью. Анжелика мало снимается в кино, потому что крайне избирательно подходит к выбору ролей. Время от времени она занимается озвучкой — ее голосом говорит королева Клэрион из серии диснеевских мультиков «Фея».