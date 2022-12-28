От молодого Дмитрия Диброва вас бросит в дрожь: годы пошли только на пользу (фото)

Дмитрий Дибров уже давно остается одним из самых популярных ведущих в стране. Но сегодня мало кто помнит, с чего шоумен начинал свою головокружительную карьеру. В разгар 80-х на советском телевидении появилась занятная телепрограмма «Веселые ребята». Это было своеобразное и нетипичное для тех времен шоу: уже в первом выпуске показали отрывок выступления «металлистов» Iron Maiden, что произвело фурор.

Именно с «Веселых ребят» Дмитрий Дибров и начал свое восхождение по карьерной лестнице. Он был одним из авторов передачи, а позднее стал вести «Монтаж» вместе с коллегой Андреем Столяровым. В 80-е Дибров был совсем молодым и «неоперившимся». Тогда будущий шоумен не походил на того лощеного стильного красавца, которым он стал впоследствии.

Пользователи Сети, увидев отрывок из «Веселых ребят» с любимым ведущим, не скрыли свое удивление: «Дибров, Столяров, Шустицкий — все молодые и незаматеревшие», «А Диброва-то и не узнать».