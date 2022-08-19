От Меган Маркл недалеко ушла: неприглядная правда о Кейт Миддлтон вышла наружу

В сравнении двух королевских невесток Меган Маркл всегда проигрывала не только из-за своей скандальной репутации «обличителя дворцовых секретов», но и по причине заоблачных трат. Став женой принца, Маркл экономить не стала и устроила в резиденции Фрогмор-хаус роскошный ремонт. Тогда казна опустела на 3,6 млн долларов.

Но и после отъезда в Америку Меган продолжила жить на широкую ногу. Например, в июле этого года она сопровождала Гарри, который выступал с докладом в ООН об изменениях климата и уровне бедности в Африке. Меган слушала мужа в шикарном наряде — только блузка и юбка от модного дома Givenchy стоили более 1500 долларов. А цена украшений превышала 350 тысяч.

А теперь выяснилось, что и Кейт Миддлтон недалеко ушла от жены брата принца Уильяма. Королевский эксперт Дэниэла Эльзер подсчитала стоимость всех аутфитов герцогини Кембриджской за последние три месяца, и эта общая сумма превысила 48 тысяч долларов без учета ювелирных изделий. Таким образом, Кейт, которая ранее отдавала предпочтение демократичным брендам, стала поклонницей люкса.