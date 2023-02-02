От маленькой «шалости» Николь Кидман обомлеет каждая россиянка

Многие люди не выносят и намека на беспорядок в своем доме. Знаменитости не исключение. Порой доходит до того, что селебрити не допускают до своего хозяйства даже обслугу.

Так, голливудская красавица Николь Кидман не доверяет домработнице стирать свои вещи. Дело в том, что у актрисы свой, сакральный подход к этому процессу. Кидман лично нравится наблюдать за тем, как грязное белье превращается в чистое. Звезда признавалась, что ее буквально гипнотизирует вращение барабана стиральной машины.

Понять актрису способны немногие россиянки, ведь большинству этот процесс кажется муторным. Надо распределить одежду по цвету и ткани, запустить соответствующий режим стирки, дождаться окончания и затем аккуратно развесить каждую вещь. Но Кидман, видимо, получает о процесса особое удовольствие.

Это отчасти объединяет Николь с другой звездой — Кэмерон Диас. Актриса обожает убираться дома, ведь для нее это способ релаксации. Так Диас отвлекается от насущных проблем и уходит в свои глубокие размышления.