От людей ничего не скроешь: дочь Павла Табакова растет копией известного актера

Павел Табаков в свои 28 лет никогда не был женат, но успел стать отцом. На днях его дочери Мие исполнилось четыре года. Матерью малышки стала Софья Синицына, но с ней единственный сын Марины Зудиной давно расстался.

Табаков-младший не скрывает, что так и не стал примерным папой. Актер нечасто видится с малышкой, но по торжественному случаю нашел время для встречи с наследницей. Не проигнорировала праздник и Зудина. В личном блоге счастливой бабушки в социальных сетях появилась фотография с очаровательной именинницей.

На редком снимке девочка запечатлена в профиль, но от людей ничего не скроешь. Интернет-пользователи заметили, что дочь Павла Табакова растет копией своего ныне покойного деда.