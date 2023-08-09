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От людей ничего не скроешь: дочь Павла Табакова растет копией известного актера

9 августа 2023 11:30
От людей ничего не скроешь: дочь Павла Табакова растет копией известного актера

Малышка восхитила публику.

Павел Табаков в свои 28 лет никогда не был женат, но успел стать отцом. На днях его дочери Мие исполнилось четыре года. Матерью малышки стала Софья Синицына, но с ней единственный сын Марины Зудиной давно расстался.

Табаков-младший не скрывает, что так и не стал примерным папой. Актер нечасто видится с малышкой, но по торжественному случаю нашел время для встречи с наследницей. Не проигнорировала праздник и Зудина. В личном блоге счастливой бабушки в социальных сетях появилась фотография с очаровательной именинницей.

На редком снимке девочка запечатлена в профиль, но от людей ничего не скроешь. Интернет-пользователи заметили, что дочь Павла Табакова растет копией своего ныне покойного деда.

«Олег Павлович в продолжении», «Как же она похожа на Олега Павловича», — не перестают восхищаться малышкой подписчики Зудиной.

От людей ничего не скроешь: дочь Павла Табакова растет копией известного актера
Фото: Legion-Media, Artem Sobolev/news.ru via globallookpress.com/Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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