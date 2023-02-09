От лица ничего не осталось: на «студентку», соблазнившую Ланового, больно смотреть

Личная жизнь Василия Ланового выдалась довольно насыщенной. Актеру долгое время приписывали роман с известной актрисой Людмилой Максаковой, не скрывающей своих чувств к коллеге по цеху.

Именно из-за него, как уверяет артистка, она поступила в Щукинское училище. После студентка оказалась на одной сцене со своим кумиром в театре им. Вахтангова. Говорят, Максакова быстро соблазнила Ланового, но до ЗАГСа пара так и не дошла. Впоследствии у актеров были свои семьи, но бывшие возлюбленные сумели сохранить нежную дружбу.

Между тем многие судачат о том, как за прошедшие годы изменилась роковая красотка-соблазнительница. Сегодня от лица Максаковой, на которое когда-то невозможно было налюбоваться, ничего не осталось. Артистка заметно постарела и, хоть и старается следить за собой, делая укладку и макияж, выглядит не лучшим образом.