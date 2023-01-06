От красотки с пышными формами ни следа: сегодня Роуз из «Титаника» родная мать не узнает (фото)
Актриса примерила на себя новый образ.
Сколько бы ролей ни сыграла Кейт Уинслет, для многих зрителей она навсегда останется Розой Дьюитт Бьюкейтер из фильма «Титаник». Джеймс Кэмерон явно не ошибся, когда решил работать именно с этой актрисой — одно только ее появление на экране заставляло мужчин терять голову.
В ленте Уинслет предстала рыжеволосой красоткой с пышными формами. В одной из сцен звезда экрана даже полностью оголилась, лишив зрителей дара речи. К слову, актриса однажды призналась, что не гордится, а, напротив, стыдится того эпизода.
Любопытно, что Кейт решилась на новое сотрудничество с Кэмероном, но на этот раз ее героиня не имеет ничего общего с возлюбленной Джека Доусона. Звезда появилась на съемочной площадке продолжения фантастического блокбастера «Аватар: Путь воды». В проекте Уинслет не узнает и родная мама. Все потому, что знаменитость согласилась предстать перед публикой в образе Ронал, отважной воительницы из племени На’ви.